北川景子＆DAIGO、家事は“二人三脚” 結婚当初の考えが変わったきっかけも明かす「一人目の産後に…」
俳優の北川景子（39）が27日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎種木曜 後11：00）に出演。夫・DAIGOとの家庭内での関係性を明かした。
【写真】長女＆長男がロウソク吹き消し…辻調のすごさ際立つ北川景子の誕生日ケーキ
番組では5歳と1歳の二児の母でありながら、俳優としても第一線で活躍し続け、結婚後9年を経た今でも、理想の夫婦ランキングで一位の座に輝く北川景子の人生哲学に迫った。
タレントの野々村友紀子から、仕事で多忙な中で、家事をどう両立させているかという質問を受けると、「私が仕事があるときは夫が休みを取っていて、逆に夫が働くときはこっちが休みを。夫婦で順番に働くみたいな感じです。その時できるほうがやる」と明かし、明確な分担はせず、二人三脚で家事をする形を取っているとした。
しかし結婚当初、北川は家事は自分自身ですべてやりたかったという。「手出さないでほしいみたいな感じだったんですけど、子どもを授かってからは、子どものことは妥協したくない、仕事も諦めたくないってなったら無理で。一人目の産後に帯状疱疹が出て、そこで自分の考えを改めました」と語った。
