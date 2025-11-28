ガールズグループTWICE（トゥワイス）の「STRATEGY（ストラテジー）」が、K−POPガールグループ初の米国レコード産業協会（RIAA）からプラチナ認証を獲得した。RIAAが26日、公式ホームページで発表した。

24年12月6日発売された14枚目ミニアルバム収録曲「STRATEGY」がプラチナ公式認証を獲得。これでTWICEはすでにRIAAゴールド認証を得た「The Feels（ザ・フィールズ）」、「I CAN'T STOP ME（アイ・キャント・ストップ・ミー）」に続き、初めて「STRATEGY」でプラチナを達成し、K−POPガールズグループ基準で、最も高い認証を保有したアーティストととなった。

RIAAは、米国内のシングルとアルバムの売り上げによって、ゴールド（50万以上）、プラチナ（100万以上）、マルチプラチナ（200万以上）、ダイヤモンド（1000万以上）に区分して資格を与えている。

今年デビュー10周年を迎えたTWICEは、世界の舞台で活動中。43の国と地域で74回のワールドツアーを展開し、存在感を広く示している。