キヤノン<7751.T>は２８日の取引終了後、キヤノン電子<7739.T>に対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株３６５０円。ＴＯＢが成立した場合、キヤノン電は所定の手続きを経て上場廃止となる見込み。



買付予定数の下限は４７３万１００株（所有割合１１．５８％）で、上限は設定しない。買付期間は１２月１日から２０２６年１月１９日まで。キヤノン電はＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に対しＴＯＢへの応募を推奨する。キヤノンはキヤノン電の宇宙関連事業の強化に向けて相乗効果を生み出すとともに、資源配分の最適化や経営の効率化などを目指す。東京証券取引所は２８日付でキヤノン電を監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS