来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

◎経済統計・イベントなど



◇１２月１日



０８：５０ 日・法人企業統計調査

１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）

１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）



◇１２月２日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：３０ 豪・経常収支

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１４：００ 日・消費者態度指数

１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１９：００ ユーロ・失業率

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

※日・閣議



◇１２月３日



００：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が米議会下院で証言

０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）



◇１２月４日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇１２月５日



０２：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１６：００ 独・製造業新規受注

１６：４５ 仏・貿易収支

１６：４５ 仏・経常収支

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）

※日・閣議

※タイ市場が休場



◇１２月６日



００：００ 米・個人所得

００：００ 米・個人消費支出

００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

０５：００ 米・消費者信用残高







◎決算発表・新規上場など



○１２月１日



決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>

※東証グロース上場：ＢＲＡＮＵ<460A>



○１２月２日



決算発表：ダイサン<4750>，不二電機<6654>

※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングスほか



○１２月３日



決算発表：内田洋<8057>

※海外企業決算発表：セールスフォースほか



○１２月４日



決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，キタック<4707>，トラースＯＰ<6696>



○１２月５日



決算発表：日本ハウス<1873>，日本駐車場<2353>，Ｒフィールド<2910>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，サイバＳＯＬ<436A>，日本スキー<6040>，エイケン工業<7265>，カナモト<9678>

※東証グロース上場：ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>



出所：MINKABU PRESS