２８日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に４日続伸。バリュー系銘柄を中心に買いが流入した。



大引けの日経平均株価は前日比８６円８１銭高の５万０２５３円９１銭。プライム市場の売買高概算は１８億９６７７万株。売買代金概算は４兆６９９５億円となった。値上がり銘柄数は１１４９と全体の約７１％、値下がり銘柄数は４０３、変わらずは５６銘柄だった。



前日の米株式市場は、感謝祭の祝日で休場だった。やや手掛かり材料難となるなか、日経平均株価は小幅に上昇してスタートしたが上値は重く、買い一巡後はマイナス圏に転じ、午前１０時過ぎには一時５万台を割り込む場面があった。しかし、下値には値頃感からの買いが流入。３月期決算企業の中間配当の支払いに伴う配当再投資の動きも指摘され、鉄鋼や紙パ、建設、銀行などのバリュー系銘柄が底堅く推移した。この日は週末と月末が重なり全体的に方向感に欠けたが、東証プライム市場の７割の銘柄が上昇するなか、日経平均株価は午後２時以降はプラス圏で推移し底堅い値動きとなった。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やアドバンテスト<6857.T>、レーザーテック<6920.T>が高く、古河電気工業<5801.T>や東京電力ホールディングス<9501.T>が値を上げた。三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>が急伸し、三菱重工業<7011.T>やＩＨＩ<7013.T>がしっかり。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や日本製鉄<5401.T>、鹿島<1812.T>、日本郵船<9101.T>が値を上げた。



半面、ソフトバンクグループ<9984.T>やディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>が安く、フジクラ<5803.T>やＪＸ金属<5016.T>、川崎重工業<7012.T>が値を下げた。トヨタ自動車<7203.T>やソニーグループ<6758.T>が軟調で、サンリオ<8136.T>やファーストリテイリング<9983.T>、リクルートホールディングス<6098.T>が下落した。



出所：MINKABU PRESS