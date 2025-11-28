ラクーンＨＤ、上期経常が13％減益で着地・8-10月期も15％減益

ラクーンホールディングス <3031> [東証Ｐ] が11月28日大引け後(15:45)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比13.4％減の5.1億円に減り、通期計画の14億円に対する進捗率は37.1％にとどまり、5年平均の50.6％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の8.8億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比15.3％減の2.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の20.9％→19.2％に低下した。



株探ニュース

