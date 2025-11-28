映画『TOKYOタクシー』より、倍賞千恵子と木村拓哉がベイブリッジを渡る感動の本編映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

倍賞千恵子と木村拓哉が共演する映画『TOKYOタクシー』（公開中）より、夕焼けに染まるベイブリッジを渡る感動の本編映像が解禁となった。

■「いま生きているから、この景色を見ることができる」

タクシー運転手の宇佐美浩二は（木村拓哉）、ある日85歳の高野すみれ（倍賞千恵子）を東京・柴又から、神奈川の葉山にある高齢者施設まで送ることになった。人生の終盤を迎えたすみれは、「東京の見納めに、いくつか寄ってみたいところがある」と浩二に頼み、幼少期から現在まで人生のターニングポイントとなった思い出の場所を寄り道することに。タクシーで旅を共にするうち次第に心を許したすみれは、初対面の浩二に、喜びと悲しみを織り交ぜた壮絶な人生を語り始める。そんな“たった一日の旅”が偶然出会ったふたりの心、そして人生を大きく動かしていく。

解禁されたシーンでは、夕焼け空が広がるベイブリッジを渡るタクシー車内でのすみれと浩二のやりとりが映し出されている。壮絶な過去を振り返りながら涙を流すすみれに対し、浩二が「いま生きているから、この景色を見ることができるんです。死ななくて良かったんだ、すみれさんは」と優しくも力強く語りかけると、すみれは「そうね。あなたにも会えたんだものね」と涙をぬぐう。すみれが語る壮絶な過去とは？ タクシー運転手と乗客として偶然出会ったふたりが送る奇跡のような“たった一日の旅”に期待の高まる映像となっている。

■映画情報

『TOKYOタクシー』

大ヒット公開中

出演：倍賞千恵子 木村拓哉

蒼井優 迫田孝也 優香 中島瑠菜

神野三鈴 イ・ジュニョン マキタスポーツ 北山雅康 木村優来

小林稔侍 笹野高史

監督：山田洋次

脚本：山田洋次 朝原雄三

原作：映画『パリタクシー』（監督：クリスチャン・カリオン）

配給：松竹

(C)2025映画「TOKYOタクシー」製作委員会

