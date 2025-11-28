ロング丈よりこっちかも！【ユニクロ】サッと羽織れる！「ショート丈アウター」

サッと羽織れて動きやすく、屋内外の温度差が気になる季節にもぴったりな「ショート丈アウター」。着丈が短いぶん、ボトムスとのバランスが取りやすいのも魅力です。今回は【ユニクロ】から、おすすめのショート丈アウターをご紹介。この冬は、ロング丈よりショート丈のほうが出番が多くなるかも。

起毛裏地でぬくもりをキープ！

【ユニクロ】「コーティングショートブルゾン」\6,990（税込・セール価格）

ファスナーとスナップのダブル仕様で、デザイン性と機能性を両立。スタンドカラーの内側には隠しフードを備えているという細やかなこだわりも光ります。「裏地は起毛したコットンフランネル」（公式オンラインストアより）で、あたたかそうなのも嬉しいポイント。パンツはもちろん、スカートやワンピースとも合わせやすい丈感で、すっきりしたバランスに仕上がりそう。

大きめ衿とダブルボタンで上品な華やぎを演出

【ユニクロ】「ダブルフェイスショートコートリラックスフィット」\5,990（税込・セール価格）

「ふくらみ感のあるダブルフェイス素材」（公式オンラインストアより）を使用し、軽やかながらしっかり防寒できそうな一枚。ダブルボタンや大きめの衿など、ピーコートを思わせるクラシックなディテールが品の良さを引き立てます。デザイン性がありながらもショート丈のおかげで重たく見えないのも魅力。外回りや内勤など、コートの着脱が多い勤務シーンにも重宝しそうです。

フード着脱OK！ 高機能中綿で寒い日も心強い

【ユニクロ】「パフテックショートジャケット」\9,990（税込）

ワークテイストのデザインに、コーデュロイ襟とチェック裏地のフードを組み合わせた遊び心のあるジャケット。フードは取り外し可能で、気分やシーンに合わせたアレンジも楽しめます。ショート丈ながら「高機能中綿が空気を閉じ込めるので暖かい」（公式オンラインストアより）のも高ポイント。撥水加工付きなので、小雨の日も頼れる利便性の高さも心強い！

バルーンスリーブがアクセントのライトアウター

【ユニクロ】「コットンブレンドショートパーカ」\4,990（税込）

本格アウターに加えて、ライトアウターもピックアップ。「コットン混の表地でカジュアルに着られる見た目と耐久撥水の機能を両立」（公式オンラインストアより）した汎用性の高そうな一枚です。シンプルながら、袖口にボリュームをもたせたバルーンスリーブがほどよい立体感を演出。裾のアジャスターでシルエットを調整でき、ボトムスに合わせて雰囲気を変えられるのもショート丈アウターならではの魅力です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K