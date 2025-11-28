◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ハッとさせられた。１０月中旬、阪神・近本光司外野手（３１）を取材していた時。プロ野球人の社会貢献活動を表彰するゴールデンスピリット賞受賞に際して、活動に取り組む原点を質問した時、メモをしていたペンが止まった。「一番ベースにあるのは大学のスクールモットー。自分のためだけでなく、近くの人のため、社会のために何かやろうとする心や行動が大事」。大事な取材中に、変な間をつくってしまった。

今や球界屈指のヒットメーカーは関学大出身。そのスクールモットーは「Ｍａｓｔｅｒｙ ｆｏｒ Ｓｅｒｖｉｃｅ」（マスタリー・フォア・サービス）。「奉仕のための練達」と訳され、「社会貢献のためにこそ実力を身につける」という考えだ。私も同じ関学大を出て約３年。社会の波におぼれる中で、忘れかけていた教えを思い出させてくれた。

兵庫・淡路島出身の近本が取り組むのは、離島支援が中心。大学卒業後の大阪ガス時代、アジア大会で２位に輝き、銀メダルを手に地元の子どもたちと交流を深めたことが始まりだという。プロで新人から７年連続タイトルをつかみ今オフは５年総額２５億円（推定）で残留。己を高めて得た豊かさを社会のために還元する姿こそ、スクールモットーを体現していると言える。

私も同じ環境で学んだはずなのに―。社会的影響力が違うからと言い訳したくなるが「お金があるからやるわけではなく、ベースは社会人時代から同じ。やることが変わっただけ」と付け加えられた。記者をしている以上、より良い原稿を書くために研さんを続けることが社会貢献につながる。そんなことを考えるうちに、普段は難解な近本の思考の一端に触れた気がした。（阪神担当・直川 響）

◆直川 響（のおがわ・ひびき）２０２３年入社。阪神担当。