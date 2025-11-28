韓国の女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓのプロデューサーを務めていたミン・ヒジン元ＡＤＯＲ（アドア）代表は、ソウル中央地方法裁判所で開かれたＨＹＢＥ（ハイブ）との訴訟弁論に出席し、感情を抑えきれず涙を流しながら自身の無念さを訴えたと２８日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

記事によると２７日、株主間契約解除確認訴訟およびプットオプション（あらかじめ決めた行使価格で、商品を売る権利）代金請求訴訟の３回目の弁論期日が行われ、ミン前代表は９月に続き追加当事者尋問を受けたという。

ミン前代表は法廷で証言中、声を詰まらせながら「精神的にあまりにも苦しくて、（ＨＹＢＥを）出るしかなかった。そんな私にお金の話をすることが、腹立たしくて悔しい」と無念の思いを吐露したと伝えた。また「ＮｅｗＪｅａｎｓを、世界的グループに作り上げる自信があった。私は何も悪いことをしていないのに、なぜほかの人たちにまで被害がおよぶのか」と声を上げたとした。

ＮｅｗＪｅａｎｓメンバー・ハニの国政監査出席を支持したという疑惑については、断固として反発したといい「ＮｅｗＪｅａｎｓの子たちはとても賢く、誰かに命じられて動くような子たちではない。あまりにも侮辱的」「（国政監査に）一人で行ったハニが気の毒で、一緒に行ってあげたいと思っただけ」と解明したことを伝えた。

ミン前代表は「ＨＹＢＥの契約解除通知は無効であり、その前提で行使したプットオプションは有効」と主張しており、一方のＨＹＢＥは「株主間契約は既に７月に解除されており、プットオプションは効力がない」と反論している。

該当の訴訟は１２月１８日に最終弁論が行われた後、来年初めに第一審判決が下される予定だという。