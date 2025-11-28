ことし8月、酒田市で女子中学生が車にはねられ意識不明の重体となっている事故をめぐる裁判で、山形地方裁判所酒田支部は28日、過失運転致傷の罪に問われた車の運転手の男に対し、拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡しました。



この裁判はことし8月28日、酒田市亀ヶ崎3丁目の県道で、横断歩道を渡っていた近くの中学校に通う3年の女子生徒（当時14歳）を軽乗用車ではねてけがをさせたとして、酒田市東泉町4丁目の無職・佐藤幸史被告（62）が過失運転致傷の罪に問われたものです。女子生徒は、事故から3か月が経過したいまも意識不明の重体となっています。

この事件を巡っては山形地方検察庁が佐藤被告について危険運転致傷罪での起訴を見送り、過失運転致傷の罪で起訴していました。警察や検察の調べによりますと、当時、佐藤被告は家族と口論した後に車に乗り、さらに、仕事の時間に間に合わないと焦る気持ちから荒っぽい運転となっていました。事故を起こした際は、女子生徒を横断させようと横断歩道の手前で止まっていた乗用車を追い越して交差点に進入。そして、止まっていた車のドライバーを見ようと横を見ていて横断中の女子生徒に気付かずはねていました。

裁判で山形地裁酒田支部の大畑朋寛裁判官は、「被害者はわずか14歳にして全治不明で、今後も意識回復の可能性は乏しく結果は重大」とした一方、「勤務先を解雇されるなど一定の社会的制裁を受けている」として佐藤被告に拘禁4年6か月の求刑に対し、拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

