¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¢ÈþÀî·û°ì¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¡ÖÀ¼¤Ï¸µµ¤¡×¡¡¶áÆüÃæ¤Ë²ñ¤¦Í½Äê¡ÖÄå»¡¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡Ê50¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿QVC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çºÅ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÈþ¤È·ò¹¯¤ò°é¤à¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ª¡½²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¡½¡Ù¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÈþÀî·û°ì¤Î¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÀÅÄ¤¦¤Î¤é
¡¡ÈþÀî¤Ï9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±11Æü¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ÈÊó¹ð¡£11·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ø¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·ÝÌ¾Å¹²ñ ²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¡Ù¸ø±é¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢13Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£12·î16Æü¤ÎÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè5²ó ¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë¤Ï¶¯¤¤½Ð±é¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï¡¢ÈþÀî¤È²ñ¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¡¢Äå»¡¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»Ñ¤«¤¿¤Á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¼¤Ï¸µµ¤¡£À¼¤Ï¥Ï¥ê¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤·¡¢Âà±¡¤·¤Æ¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤´ËÜ¿Í¤â¤ª»Å»ö¤ä¤ëµ¤¤Þ¤ó¤Þ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¿ÀÅÄ¡£¼¡²ñ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤À¤á¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ°¤ÏÆþ±¡Ãæ¤Ï°Å¤¤À¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¿¢ÊªÎÅË¡»Î¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÆØ»Ò»á¡¢QVC¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥¢¥Ø¥Ã¥É¤Î¼ÆÅÄµ¬À®»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÀÅÄ¤¦¤Î¤é
¡¡ÈþÀî¤Ï9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±11Æü¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ÈÊó¹ð¡£11·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ø¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·ÝÌ¾Å¹²ñ ²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¡Ù¸ø±é¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢13Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£12·î16Æü¤ÎÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè5²ó ¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë¤Ï¶¯¤¤½Ð±é¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¿¢ÊªÎÅË¡»Î¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÆØ»Ò»á¡¢QVC¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥¢¥Ø¥Ã¥É¤Î¼ÆÅÄµ¬À®»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£