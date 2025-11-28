ソフトバンクは、ソフトバンクオンラインショップでシャオミ製のAndroidスマートフォン「Xiaomi 15T」と「Xiaomi 15T Pro」を発売した。

Xiaomi 15T（左）とXiaomi 15T Pro（右）

価格は、Xiaomi 15T（12GB/256GB）が6万4800円、Xiaomi 15T Pro（12GB/256GB）が10万9872円。プリペイドを除くソフトバンクの回線契約があれば、いずれの端末も48回の分割払いを選択できる。カラーバリエーションは、Xiaomi 15Tがローズゴールド、Xiaomi 15T Proがモカゴールドの各1色展開となる。

いずれも、ソフトバンクが28日に開始した新サービス「SoftBank Free Style」でのみ、取り扱われるSIMフリースマートフォン。通常のSoftBankスマートフォンと異なり、ソフトバンク関連のアプリのプリインストールはなく、修理などの対応はメーカーに連絡する必要がある。

「SoftBank Free Style 購入特典 PayPayキャンペーン」で、Xiaomi 15Tの購入で5000円相当、Xiaomi 15T Proの購入で1万5000円相当のPayPayポイントが付与される。ポイントの付与予定時期は購入の翌々月で、キャンペーンの終了時期は未定。