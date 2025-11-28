なごみ、ミニスカ＆タンクトップ姿披露 美スタイル際立つコーデに「旅先でもおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/28】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが、11月27日に自身のInstagramを更新。ラオスでの写真を公開し、話題となっている。
【写真】25歳美人YouTuber「スタイル抜群すぎる」話題のミニスカ姿
なごみは「念願のラオスへ。大自然と大好きなみんなに囲まれて、心が静かに満たされる旅でした」と綴り、写真を複数枚投稿。滝の前で笑顔を見せる姿は、自然と調和したリゾートスタイルを感じさせるミニスカートとタンクトップ姿で、「ゆっくりと流れる時間幸せ」とコメントしている。
この投稿には「スタイル抜群すぎる」「ミニスカート姿が爽やか」「風景とマッチしている」「旅先でもおしゃれで憧れる」「笑顔が可愛すぎる」「旅行に行きたくなる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆なごみ、ミニスカタンクトップでリゾートコーデ披露
◆なごみの投稿に反響
