2児の母・北川景子、出産後も仕事続ける理由「1年中は働けないけど」
【モデルプレス＝2025/11/28】女優の北川景子が11月27日、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。子育てと仕事を両立する理由について語る場面があった。
【写真】人気歌手と結婚・39歳国民的女優、微笑ましい育児中の1コマ
この日、ドラマ「謎解きはディナーのあとで」（日本テレビ系／2011年）にて共演していた嵐の櫻井翔と北川は2人きりでロケへ。櫻井が「子ども2人もいて、お家のことやるだけでも大変じゃない？」と北川に振ると、北川は「どっちも大変」と吐露。その中でも活動を続ける理由について「好きなんだろうね」と仕事が好きだと明かした。
また、「引退したらもう会えないよ」と櫻井に笑いかけつつ、「子どもを授かる前に築いてきた人との関係とかそういうのが全部無くなっちゃうのも勇気がなかったかな」「社会との繋がりとかを持っていたいし、この仕事好き」と続け、「1年中は働けないけど、時々ドラマとかやっぱりやりたい」と語っていた。
また、北川は同ドラマの撮影当時について「（櫻井と）お互い撮休だったときがあって『昨日何してた？』みたいなところから入るじゃん」と撮影時に櫻井に前日の予定を聞いたことを振り返り「（櫻井が）ネイルして美容院行ってジム行って英会話行って、当時ピアノを仕事で弾かなきゃいけないからピアノも習って…って聞いたときに『え？』って」「私は絶対にできないと思った」と休みの日も多忙な櫻井に驚いたそう。櫻井は「渇望してたね」と頷き、「忙しいときのほうが休みに詰めようとするからそうなっちゃう」と理由を語っていた。
この放送を受け、ネット上では「タフなところがさすが」「景子ちゃんの考え本当に尊敬する」「翔くんそんなに忙しかったんだ…」「2人仲良くて微笑ましい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
