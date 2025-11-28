美人YouTuber、へそ出しオールブラックコーデ公開「引き締まった腹筋」「おしゃれ上級者」と反響
【モデルプレス＝2025/11/28】YouTuberコンビ・コノリリのコノミ（Conomi）が11月27日、自身のInstagramを更新。ブラックコーディネート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、数か所タトゥー際立つビキニ姿
コノミは「やわらかあたま塾最近ばりハマってる」とお気に入りのゲームについてつづり、ゲーム機を手に持ったソロショットを投稿。黒のへそ出しトップスとボトムス、フード付きのアウターを着用した、美しいウエストが輝くオールブラックコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ上級者」「引き締まった腹筋」「イケイケオーラ全開でかっこいい」「何着ても似合う」「スタイル良すぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆コノミ、美ウエスト際立つへそ出しブラックコーデ披露
◆コノミの投稿に「イケイケオーラ全開でかっこいい」と反響
