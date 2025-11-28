広島からドラフト1位指名された平川蓮外野手（21＝仙台大）が28日、札幌市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1600万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。

「仮契約を終えて実感が湧いてきました。走攻守においてすべて自信があるので、そこがアピールポイント。全力プレーで球場を沸かせられる選手になっていきたい。1年目から戦力になれるように頑張ります」

身長1メートル87、体重93キロの大型スイッチヒッター。札幌出身で、夏の甲子園で全国最多41回の出場を誇り、16年夏に準優勝した名門・北海高の平川敦監督を父に持つ。50メートル5秒8の俊足に加え、長打力と勝負強さを併せ持つ打撃が大きな魅力だ。背番号は「51」に決定。球団では鈴木誠也、小園海斗らも着けた出世番号なだけに、平川の活躍にも期待がかかる。

以下、新人選手の背番号一覧。

平川蓮「51」

斉藤汰直「11」

勝田成「0」

工藤泰己「35」

赤木晴哉「38」

西川篤夢「54」

郄木快大「46」

小林結太「124」

岸本大希「125」

【背番号変更選手】

河野佳「127」