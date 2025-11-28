気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。東京・神宮外苑の銀杏並木を訪れた際の写真を公開しました。

【写真を見る】【 穂川果音 】外苑の銀杏並木で秋のひととき「ピンク色になりかけた空との組み合わせが素敵だった」



穂川さんは白のワンピースに、白いファーのカーディガンを羽織ったコーディネートを披露。色づく銀杏並木を背景に、爽やかな笑顔を見せています。





写真には、黄金色に染まったイチョウが並ぶ秋の美しい光景が収められており、穂川さんは「もう、外苑の銀杏並木が綺麗に色付いていました」と投稿に添えています。





写真の中の穂川さんは、リラックスした表情で自撮りをするなど、穏やかで親しみやすい様子。





「ちょうどピンク色になりかけた空との組み合わせが素敵だったよ」と、夕暮れ時の空と黄金色の銀杏並木が調和した、温かみのある雰囲気について綴りました。また、「一部、まだ緑色の銀杏の木もあったのでまだ紅葉は楽しめそうです」と、気象予報士らしく季節の移ろいを楽しんだようです。

