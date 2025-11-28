自宅で強盗未遂被害のナナが活動再開　ソロアルバム「フィジカル版」を12月4日に発売へ

自宅で強盗未遂被害に遭った歌手ナナが活動を再開する。来る12月4日、初ソロアルバム『Seventh Heaven 16』のフィジカルバージョンを発売する。

去る9月14日にリリースした『Seventh Heaven 16』は、デビュー後16年の時を経て完成したソロアーティストとしての第一歩かつ「現在のナナ」が感じた率直な感情と内面の叙事が込められた作品だ。

象徴的に繋がった世界観はアルバムのコンセプト全般に深く浸透しており、長い時間積み重ねてきた感情と新たな期待がそのまま投影されている。

『Seventh Heaven 16』にはタイトル曲『GOD』をはじめ、『Daylight』や『Hurt』などナナ本人が全曲の制作に参加した楽曲が収録。ソロアーティストとしての確固たる“色”を表現した。特に、ミュージックビデオとコンセプトフォトではナナならではの強烈な個性と独創的なムードを披露して大きな話題を呼んだ。

今回発売されるフィジカルアルバムは豪華な内容だ。フォトブック、フォールデッドポスター、インサートフォト6種、歌詞ポスター3種、1968スペシャルクリップUSBなどが含まれており、コレクション価値をさらに高めている。なかでも、1968スペシャルUSBは今作ならではのユニークなコンセプトを盛り込んだ構成として注目を集めている。

『Seventh Heaven 16』のフィジカルアルバムは12月4日の発売に向けて、主要なアルバムサイトで予約販売が進行中だ。発売開始以降にはファンサイン会、さらにはソロアルバムの感性を拡張した写真集の公開が準備されている。

そんなナナは今月15日午前、自宅に凶器を持った強盗が侵入する被害を受けた。当時、自宅にはナナと母親がおり、強盗は金品を要求して脅迫。最終的には取り押さえて警察に引き渡したが、もみ合いの過程で母親が首を絞められるなどの危害を加えられ、ナナも怪我を負った。

所属事務所SUBLIMEは「2人とも治療と絶対的な安静が必要な状態だ」とし、「被害者と家族の安定が最優先であるため、本事件に関連した無分別な憶測、虚偽事実の流布、プライバシー侵害性の内容は深刻な二次被害を引き起こす可能性がありますので、ご遠慮いただきたい」と呼び掛けた。

早朝に発生した強盗未遂事件、またナナ本人も怪我をする事態に多くの心配の声が寄せられたが、その後SUBLIMEが26日にナナの活動再開を報告していた。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。