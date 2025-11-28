女性患者を死亡させたとして罪に問われている医師の裁判で、熊本地方裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

【写真を見る】被告が経営するクリニック／熊本地裁 中田裁判長

熊本市の医師、下田幸嗣被告（68）は、2020年5月、腰痛を訴える女性に、麻酔薬を注射したところ、女性が尻に激しい痛みを訴えたため鎮静薬を投与するなどしました。

その後、容体が悪化したにもかかわらず、呼吸管理や救急要請をせず死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われています。

今日（11月28日）の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は、「医師として基本的かつ重要な注意を怠ったと言わざるを得ない」としたうえで、「遺族への賠償金の支払いが見込まれている」として、禁錮1年6か月 執行猶予3年の判決を言い渡しました。

遺族のコメント

母の死から5年6ヶ月と長い時間が経過しましたが、本日、刑事事件の判決が言い渡されました。 ここまで捜査、審理に関わってくださった方々にまずは心より感謝致します。

医療過誤問題が刑事事件として扱われることは大変珍しいことですが、本日、熊本地方裁判所には、本件医師に重い責任があったことを認めていただきました。

今回の判決は私にとって非常に大きな意味を持つものになりました。

母の尊い命が失われた事、もう二度と帰ってこない事は変わることのない事実であり、私はこの喪失感、虚しさ、悔しさと生涯向き合っていかなければなりません。

しかし、本日、一区切りを迎えることができ、ようやく母の仏前に全てを報告することができます。

母のように「急変時に呼吸管理をする、救急要請をする」といった常識的な最低限の対応さえ取られていたら救えた命、亡くならなかった命が今後二度とないよう、自らの危機管理、手技を見直し再発防止を徹底してほしいと思います。

医療は人が健康に生きていく上で必要不可欠なものです。だからこそ、自身の能力を過信した傲慢な医療、杜撰な医療は患者の健康に深刻な影響を与えることになりかねない事を、医療従事者には常に心にとめておいてほしいと思います。

今回の判決が、医師個人の問題で終わることなく、医療全般において、安全な医療が提供されるきっかけとなれば、亡き母も大変喜んでくれると思います。