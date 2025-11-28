全身タトゥーを「バカみたい」と後悔し何年もかけて除去したナナ、強盗事件にも負けずアルバム活動を予告

全身タトゥーを除去したナナが、最近経験した強盗事件の衝撃にもかかわらず、予定通り初のソロアルバム活動を続ける。

ナナは12月4日に初のソロアルバム『Seventh Heaven 16』のフィジカルバージョンをリリースし、ファンとの対面を予告した。

ナナは11月28日、自身のインスタグラムを通じて「私たち、すぐに会おう」というコメントとともに、アルバム発売の知らせを直接伝えた。

ナナは投稿で「私の初めてのアルバム＆写真集が出た。この日が来るのを本当に待ち続けていたが、ついに公開された」と胸いっぱいの感想を述べた。

続けて、「私は計画されたスケジュールを変更なくすべて進めようと思う。ファンの皆さんに会うその日をときめく気持ちで待っている」と明かした。また「私を心配してくださり応援してくださったすべての方々に心から感謝申し上げる」と挨拶を伝えた。

（画像＝ナナInstagram）

ナナが9月14日にデジタルで発売した『Seventh Heaven 16』は、デビューから16年目にして披露するソロアーティストとしての最初の一歩だ。アルバムにはタイトル曲『GOD』を含め、ナナが全曲制作に直接参加した『Daylight』『Hurt』などの収録曲が収められ、ソロアーティストとしての音楽的力量を証明した。

音源公開後に披露される今回のフィジカルアルバムは、フォトブック、折りたたみポスター、インサートフォト6種、歌詞ポスター3種など豊富な構成に加え、独特なコンセプトの「1968スペシャルクリップUSB」が含まれ、コレクション価値を高めた。

ナナの初のフルアルバム『Seventh Heaven 16』フィジカル盤は12月4日に発売され、11月27日から主要アルバムサイトで予約販売を進行中。ナナはアルバム発売後、ファンサイン会や写真集公開など、ファンと積極的にコミュニケーションを図る活動を続ける予定だ。

（写真提供＝OSEN）ナナ

なお、ナナは10月、「清らかな体で戻ってきた」と全身タトゥーの除去が終わったことを伝えた。翌11月には、凶器を持った強盗に自宅へ侵入され、母とともに怪我を負う被害に遭った。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。