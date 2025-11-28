ËºêÍ³Î¤³¨¥¢¥Ê¡¢¸µTOKIO¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î²ñ¸«¤Ë¡Ö²þ¤á¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡×»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë
¸µMBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎËºêÍ³Î¤³¨¡Ê37¡Ë¤¬¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤ËÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¤Î¸µTOKIO¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬26Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¹ñÊ¬¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬Ä¹¤¤´Ö¡¢¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤È¤Æ¤â¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÊý¤Ë¤â¿Í¸¢¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¹ñÊ¬¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜ¿Í¤¬¼Õºá¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«»×¤¤Åö¤¿¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¼Õºá¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²þ¤á¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£