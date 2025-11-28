使いかけパスタ、濡れた折り畳み傘…どうしたらいいかわからない問題→無印良品アイテムで解決！コスパよし
今回レポートするのは、無印良品の「マチ付きダブルチャック フリーザーバッグ（ロング）」。SやM、L、LLなどメーカーごとにサイズ展開が豊富なフリーザーバッグだけれど、“縦型のロングタイプ”って意外とありそうでなかったんですよね。
これが実際に使ってみると、パスタや長ねぎなどの長い食材の保存にめちゃくちゃ便利！ 折ったり、切ったりしなくていいんです。しかもこのフリーザーバッグ、食材以外の“じゃないほう”の使い方でも注目を集めているんです。
◆コスパ良し！ パスタや長ねぎがすっぽり入るロングタイプ
無印良品「マチ付きダブルチャック フリーザーバッグ」は、S・M・L、そしてここで紹介する“ロングタイプ”の4サイズ展開。
肉や野菜などを保存するときは、フリーザーバッグのサイズに合わせて食材を切ることができるけれど、パスタ・乾麺のような長い食材は折るわけにもいかないから悩ましいんですよね。そこで活躍してくれるのが、ロングタイプのフリーザーバッグなんです。
「マチ付きダブルチャック フリーザーバッグ（ロング）」199円／税込
枚数：16枚入り
サイズ：ヨコ13cm×タテ34cm×底マチ5cm
厚さ：0.06mm
容量：1500ml
素材：ポリエチレン
使用可否：レンジ解凍可（加熱調理NG）、オーブン不可、冷蔵・冷凍可、煮沸・湯せん不可
耐熱・耐冷温度：80℃・-30℃
「マチ付きダブルチャック フリーザーバッグ（ロング）」は、16枚入りで税込み199円！ 入れるものによっては繰り返し使えるし、1枚あたり12.4円とコスパも良し。
では、もっと詳しく見ていきましょう！
◆パスタを折らずにそのままイン！
「マチ付きダブルチャック フリーザーバッグ（ロング）」は、ありそうでなかったタテ34cm×ヨコ13cmの縦長のフリーザーバッグ。
同シリーズの中でも大きいLサイズの場合でも、タテは29cm。一般的な市販の袋入りパスタはだいたい27〜28cmくらいなので、これだとギリ収まるけれど折れちゃう心配も……。一方でロングタイプのタテ34cmなら、余裕でイン！
1人だと、開封後一度に食べきれないので本当に助かるっ。保存容器のように斜めに押し込む必要もなければ、場所も取らないから優秀です。
チャック部分は、しっかり閉じることができるダブル仕様。
液漏れやニオイ漏れの心配が少なく、霜・乾燥から中身を守ってくれるから保存力の高さにも期待できます。
◆メモ欄が地味に嬉しい！
開口部には、ブラウンのライン入り――と、いうのも珍しいですよね。ちなみにSはイエロー、Mはレッド、Lはグリーンのラインが入っていて、取り出しの際に識別しやすいんです。
さらにこの開口部には、大きめの段差があって、サッと開けられるデザインになっています。さり気ない機能性の高さが、いかにも無印良品らしいですね。
上部には、メモ欄付き。
中身の詳細や保存日、賞味期限を直接書き込めるから、冷蔵庫・冷凍庫の中で迷子になりにくいです。
◆底マチは5cmと十分
底マチは5cmと広く、食材をつぶさずに保存できます。
パスタよりボリュームのあるグリッシーニも、余裕で入ります。
ほかにも、長ねぎやきゅうり、さんま、だし用の昆布などを入れることも――。
安定感のある食材や万が一倒れても問題ない食材の場合は、縦置きもできちゃう！
取り出し口は上部とサイドの2ヶ所にあるけれど、個人的には上からのほうがスルッと出しやすい印象でした。
次は、“じゃないほう”の使い方。
食材のほかに、折りたたみ傘を入れている――なんてレビューの書き込みを多数見かけたので、試してみました。
◆折りたたみ傘を入れれば、バッグの中の水濡れ防止にも
