浜崎あゆみが11月27日、自身のInstagramを更新。アジアアツアーアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-』の国内公演を完走したことと、同月29日の上海公演に向けて現地入りていることを続けて報告した。

浜崎は「2025年のASIA TOUR、急遽追加となった国内公演が全て無事に終了しました ファイナルの地は故郷の福岡でした」と報告。ツアーを振り返り、「良い事も悪い事も全てが人生においての素晴らしい過程であり、経験という宝物となって残りました。いつも生きる力を貰っていたのはわたしでした。」と綴り、「TA！一座！そして沢山のスタッフの皆様！年内は上海と代々木、新年の始まりにはマカオとまだまだ宜しくお願い致します ステージに背を向けない、わたしはあなたの生きる証になる」と、TA（浜崎のファンネーム）とスタッフに感謝を伝えた。

続いての投稿では、「Please don't worry, I'm already in Shanghai (just quietly through the back door) Concentrating on preparing for the best shows. See you at the venue!」（心配しないでください、私はすでに上海にいます 最高のショーの準備に集中しています。 会場でお会いしましょう！）と英語で綴り、11月29日の中国・上海公演に向けてすでに現地入りし、公演の準備が進んでいることを報告した。

投稿された写真には黒縁メガネに白のニットとジーンズ姿とプライベートの装いの浜崎が靴を履き替えたり、窓の外を眺めたりする模様をアップ。そのほか、花やスーツケースの写真など現地入りの様子を公開している。

コメント欄には「無事着いてよかった」「笑顔がサイコー」といったコメントが寄せられている。

（文=本 手）