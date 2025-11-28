¡ÚMLB¡ÛFA¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×ÊÆµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¡¡¸ÅÁã¥ä¥ó¥ー¥¹¤âºÆ·ÀÌó¤òË¾¤ß¡Ä¡Äºòµ¨¤Î¥½¥È¤ËÂ³¤¡ÈNY·èÀï¡ÉËÖÈ¯¤«
ÊÆÃÏ¸µ»æ¡Ø¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Î´ÇÈÄµ¼Ô¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸ÀµÚ¡£¥ä¥ó¥ー¥¹¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¤ò½ä¤ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬ÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£ºÆ·ÀÌó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ä¥ó¥ー¥¹¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤ËÂ³¤¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯2µåÃÄ¤Ë¤è¤ë³ÍÆÀ¥ìー¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¿¥Ã¥«ー¤Ï¡Ö¥×¥é¥óB¡×
¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï°ú¤Â³¤¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Î»ÄÎ±¤òºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥à¤Ï¡ÊFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¡Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤ÎËüÇ½À¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¸þ¤¤Îµ¤¼Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Ï¡È¥×¥é¥óB¡É¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ïº£µ¨152»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.272¡¢29ËÜÎÝÂÇ¡¢98ÂÇÅÀ¡¢OPS.813¤ò¥Þー¥¯¡£¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Ìî¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÎÝ¤Ç¤â¥×¥ìー²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÀ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤«¤«¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¤â²²¤µ¤º¥×¥ìー¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â¥ä¥ó¥ー¥¹¤¬ºÆ·ÀÌó¤òË¾¤àÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥á¥Ã¥Ä¤â¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þー¥«¥¹¡¦¥»¥ß¥¨¥óÆâÌî¼ê¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ìー¥É¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¤ò¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤ËÊü½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢³°Ìî¼êÊä¶¯¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ë¥âÊü½Ð¤Ç³°Ìî¼ê³ÍÆÀÉ¬¿Ü
¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥âー¥È¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿ー¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤ò¥Áー¥à¤ËÌá¤·¡¢Æ±¤¸¤¯FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼çË¤¤Î¥Ôー¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤âÌá¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂçÊª³°Ìî¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦3ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´Éô¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ë¥â¤¬¥È¥ìー¥É¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿º£¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥¢¥í¥ó¥½¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡ÊÉáÃÊ°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¡Ë¥¢¥í¥ó¥½¤ËDH¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢µÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£°ìÎÝ¼ê¤Î¾õ¶·¤ò¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£³°Ìî¤â°ìÎÝ¤â¼é¤ì¤ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÅ¬²ò¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºòÇ¯¤â¥ä¥ó¥ー¥¹¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥È¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä°ÜÀÒ¤òÁª¤ó¤À¡£º£Ç¯¤â¥ä¥ó¥ー¥¹¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤¬¥á¥Ã¥Ä¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¥ä¥ó¥ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÎ®½Ð¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£