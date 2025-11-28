宮田愛萌、1st写真集 書店特典やイベント参加特典、豪華版特典などの情報が解禁
2026年1月28日に発売される宮田愛萌の1st写真集より、 セブンネット限定特典のA5サイズビジュアルカードの絵柄、東京・大阪で開催されるイベント参加特典のA5サイズビジュアルカードの絵柄、豪華版特典として付属するA5サイズビジュアルカードの絵柄、さらに豪華版に付属するアクリルキーホルダーのデザインが解禁された。
【写真】豪華版に付属するアクリルキーホルダー（ほか4枚）
セブンネット特典A5サイズビジュアルカードは、セブの海を満喫した後、タオルにくるまる様子をとらえた1枚。お茶目な表情にも目が離せない。
東京会場イベント限定デザインA5サイズビジュアルカードは、ナイトマーケットでお酒を楽しむ様子をとらえた1枚。一緒に旅行をしているような気分になるカットとなっている。
大阪会場イベント限定デザインA5サイズビジュアルカードは、海辺で撮影された1枚。無垢な表情と、強い視線に、ドキッとするカットだ。
豪華版（ネット販売）特典限定A5サイズビジュアルカードは、セブの教会で撮影された1枚。美しいレースのドレスに凛とした表情は、まさに「豪華版」にふさわしい。
豪華版に付属するアクリルキーホルダーは、この写真集のために、特に鍛え上げたというお尻がキュートなカットを使用したもの。かわいらしいデザインにも注目してほしい。裏には写真集のタイトルと宮田の名前がプリントされる予定だ。
また、イベントの2冊券を購入したにもかかわらず、イベントに落選してしまった人には、宮田の直筆コメントとサインをプリントしたポストカードがプレゼントされる。こちらの絵柄は落選者のみが楽しめる特別仕様のため、今後公開予定はない。
イベント参加の申込期限は 12月7日23時59分まで。宮田のファンへの思いから生まれた、この特別な施策にも注目したい。
宮田愛萌1st写真集『タイトル未定』は、幻冬舎より2026年1月28日発売。定価3200円（税別）。通常版書籍にアクリルキーホルダーと32ページの小冊子がついた豪華版5200円（税別）も同日発売。
