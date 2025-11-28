広瀬アリス、話題の“全身タイツ”の全貌披露 反響相次ぐ「一流女優すぎる」「そりゃ褒められるわ」
俳優の広瀬アリスが、28日に自身のXを更新。全身タイツ姿を披露した。
広瀬は27日、ムロツヨシと佐藤二朗がW主演を務める映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）の完成披露試写会―幕末プレミア―に登壇。広瀬が、撮影現場で全身タイツをまとい、コメディエンヌぶりを発揮していたことが、共演者により明かされていた。
“全身タイツ”への反響を受け、広瀬は「こういうことだよ。」とつづり、緑の全身タイツにサンダル姿でポージングをする写真を公開。本作の公式Xも「撮影時の広瀬アリスさんの全身タイツ姿です！なんて堂々たるお姿…！本編が実際どんな映像になっているかは、是非劇場でその目でお確かめください」とコメントを寄せている。
この投稿には「美しい」「なんか元気出てきた」「まって爆笑」「一流女優すぎる」「最高すぎる」「完成が気になる」「そりゃ褒められるわ」といった声が寄せられている。
