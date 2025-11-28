MATSURI、レコ大新人賞はまだ実感なし グループでの目標は「紅白歌合戦」
MATSURIの柳田優樹、渡辺真、松岡卓弥、鈴木渉、橋爪健二、小野寺翼が28日、都内で行われたMATSURIファースト写真集『双六』マスコミ会見に出席。『第67回 輝く！日本レコード大賞』で新人賞を受賞したことについて心境を明かした。
【写真】ワチャワチャとめっちゃ仲良しなMATSURIの6人
MATSURIは、秋元康プロデュースの昭和歌謡＆平成ポップスグループ。「夢をあきらめるな！オーディション」で3000人以上の中から選ばれた6人が初となる写真集を刊行する。沖縄で2泊3日で撮影した今作は、オトナなセクシーさやファッショブルな姿などこれまでに見せてこなかったMATSURIが詰まっている。
写真集発売について、小野寺は「写真集発売は僕たちのひとつの夢だったので、初めて聞いたときはとてもうれしかったです」と喜び。続けて「僕たち6人って本当に仲がよくて！」とグループの仲の良さに自信を覗かせ「そんな仲のいい僕たちのすべてをファースト写真集に詰め込むことができたと感じました。写真集というお仕事ではあったんですけど、僕らにとっては沖縄旅行というか。楽しい休暇みたいな感じで撮れた3日間だったので、発売できることもうれしかったですし、この仲間と一緒に沖縄に行けたこともとても最高の思い出です」と声を弾ませた。
2025年を振り返り、渡辺は「貴重な経験をさせていただきました。6人自体の結束力も高まりましたし、ファンとの絆もすごく深まった1年でした」としみじみ。来年に向けて「この絆をもっと来年に活かしながら、また幅広い活動をしていきたいなと思っています」と言葉に力を込めた。来年の目標を聞かれた小野寺は「グループで目標にしていることは変わらずに『紅白歌合戦』に出たい、という思いがあります」とキッパリ。「今年はファーストツアーを全国4都市で周らせていただいたんですけど、来年はその規模を大きくして、たくさんいろんなところに、ファンのみなさまに会いに行きたいと考えています」と気持ちを言葉にした。
「SHOW-WA＆MATSURI」は、「第67回 輝く！日本レコード大賞」で新人賞を受賞。橋爪は「正直まだ実感はないです。友達のニュースを見た感覚です」と明かし「きっと当日あの場に行ったときに、やっと実感できるのかなと思います」とほほ笑んだ。誰が一番緊張すると思うかという質問には、鈴木が手を挙げ「自信を持って僕だと思います。そこにだけ自信を持てます」と回答。「本当に大舞台だと思うので、自分たちのこととはなかなかまだ認識しきれていない部分もあるんですけど、しっかりと準備はしていかなきゃいけないな、と。気を引き締めた気持ちで臨んでいきたいです」と意気込んだ。
