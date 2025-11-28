NOMELON NOLEMON¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEYE¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¿·¶Ê¡Ö¥·ー¥°¥é¥¹¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡õÅìºå¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤â
¡¡NOMELON NOLEMON¤¬¡¢3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEYE¡Ù¤ò2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿·¶Ê¡Ö¥·ー¥°¥é¥¹¡×¤ò12·î10Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢´ûÂ¸¶Ê¡¢¿·¶Ê¤ò´Þ¤ó¤À¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡È¸½ºß¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï2025Ç¯6·î¤ËÅìµþ ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ØDOCUMENTARIUM 2025¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¶Ê¡Ö¥·ー¥°¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ÀèÆü11·î23Æü¤ËZIP-FM¡ØFIND OUT¡Ù¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥³ー¥é¥¹¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÑ³¤¤²ÎÀ¼¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¿¼³¤¤ËÄÀ¤à¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤»¤Æ¤ÏÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NOMELON NOLEMON¤é¤·¤¤½ö¾ð¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬¶»¤Ë¹¤¬¤ë°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ØNOMELON NOLEMON LIVE 2026 ¡ÈEYE SYNC¡É¡Ù¤ò2·î¤Ë³«ºÅ¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤ÎÍâ¡¹Æü¤È¤Ê¤ë2·î13Æü¤ËÅìµþ EX THEATER ROPPONGI¡¢2·î26Æü¤Ë¥Ä¥ß¥¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÂçºå BIGCAT¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆüÀµ¸á¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
