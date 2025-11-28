¡Ö¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤«¤é47Ç¯¡Ä66ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈªÃæÍÕ»Ò¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥«¥ï¥¤¥¤¥Í¡×¡Ö±Ê±ó¤Î18ºÐ¡ª¡×¡Ö¸å¤í¤«¤éÁ°¤«¤é¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÁüÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿♡¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¶á±Æ¤È¶¦¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÁüÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿♡¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î18ºÐ¤Îº¢¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢½é¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÈªÃæÍÕ»Ò(66)¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÈªÃæ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²û¤«¤·¤Î1Ëç¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥«¥ï¥¤¥¤¥Í¡×¡Ö±Ê±ó¤Î18ºÐ¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¤Ê¡Á¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¸å¤í¤«¤éÁ°¤«¤é¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈªÃæ¤Ï1978Ç¯¤Ë»Õ¾¢¤Çºî¶Ê²È¤ÎÊ¿Èø¾»¹¸¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯79ºÐ¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤À¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡Ö¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥«¥Ê¥À¤ÎÎ¹¹Ô¥Ö¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£