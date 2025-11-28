ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が28日、みずほペイペイドームで契約交渉し、現状維持の年俸5億5千万円プラス出来高払いでサインした。7年契約の3年目だった今季は度重なるけがの影響で75試合の出場にとどまり、打率3割0分1厘、10本塁打、41打点。「何もできなかった。来年もっと貢献できるように」と唇をかんだ。

現在は順調に回復し、来春に向けた準備を進めている。また、来年3月には、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が控えており、前回大会で全7試合に出場し、打率3割4分6厘で世界一に貢献した近藤も選出される可能性は高い。近藤は「前回出させてもらってすごい景色見られた。そういうところでプレーしたいと思うのは野球選手としては当然かなと思う」と話した。

また、近藤は春季キャンプ中盤まで独自の調整を認められるS組に選ばれている。今年は2月中旬まで自主トレを行っていた鹿児島・徳之島で過ごしたが、来年に関しては「まだ決まっていない」とした。その理由について「WBCの絡みがある。どうしても1人でやってジャパンに合流というわけにはいかないと思うので、まずはシートノックや連携プレーはやらないとなとは思っている」と語った。

前回大会に出場した後のシーズンは143試合フル出場し、打率3割0分3厘、26本塁打、87打点で初の本塁打王と打点王にも輝いた。再び日の丸を背負う覚悟はできている。（大橋昂平）