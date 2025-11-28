¡ÖÂç»È¤À¤Ã¤¿¤Î?¡×23ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¢7Ç¯Á°à½÷»Ò¹âÀ¸Âç»È¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤¤¿Í¤âµï¤ë¤±¤É°Õ³°¤È»Ä¤Ã¤È¤ë¤Ê¡×
¡ÖÁª¼ê¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËãÁÒ¿ðµ¨(23)=Ä¹ºê¸©½Ð¿È=¤¬¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿7Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï2018Ç¯¤ÎÊ¿ÏÂµ§Ç°¥Þ¥Ã¥Á¤Ö¤ê¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¤·¤¿ ¤³¤Î»þ¤Ï¹â¹»À¸°ìËü¿Í½ðÌ¾³èÆ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿»×¤¤½Ð¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Åö»þ¡¢J1¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¡ÖÊ¿ÏÂµ§Ç°¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë¡¢¹â¹»À¸Ê¿ÏÂÂç»È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ËãÁÒ¤Î½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤Î»þ»ä¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÀÁª¼ê¤ÏÌ¾ÁÒÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÉã¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡¡Ì¾ÁÒÁª¼ê¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎMFÌ¾ÁÒ¹ª¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÊ¿ÏÂÂç»È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡©¡×¡Ö2018Ç¯¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¤¹¤²¤§¹¥¤¤ÇëÝÁá¤Þ¤Ç»î¹ç´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡ªÎëÌÚÉðÂ¢¤È¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤¤¿Í¤âµï¤ë¤±¤É°Õ³°¤È»Ä¤Ã¤È¤ë¤Ê¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¥À!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£