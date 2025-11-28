¿ÈÄ¹162Ñ¡¢ºÇÄ¹337Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤¬ÃÇ¸À¡¡±¦¥«¥«¥È¤ò¾å¤²¤Æ¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÃ¡¤½Ð¤¹¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡£ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥337Y¤òÈô¤Ð¤¹²Å¿ôÉñÈþ¤Ï¡ÖÈô¤Ð¤¹»þ¤Ï±¦¥«¥«¥È¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¦¥«¥«¥È¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤Î300¥ä¡¼¥ÉÄ¶¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤³¤³°ìÈÖ¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö±¦¥«¥«¥È¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë¡×Æ°ºî¤Ç¤¹¡£±¦¥«¥«¥È¤ò¾å¤²¤¿È¿Æ°¤Ç°ìÅÙº¸Â¤ËÂÎ½Å¤¬°Ü¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±¦Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¾åÂÎ¤¬ÎÏ¤ó¤Ç¼êÂÇ¤Á¤ò½õÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤·¤¿¤ê¡¢Â¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿Æ°¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¥ê¥º¥à¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢±¦¥«¥«¥È¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë°Õ¼±¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£±¦ÂÁ´ÂÎ¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¤È¸Ô´ØÀá¤¬¥í¥Ã¥¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼êÂÇ¤Á¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦¥«¥«¥È´ó¤ê¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ô´ØÀá¤¬Æ°¤±¤ë»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎý½¬¤Ç±¦¥«¥«¥È¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëÂÇ¤ÁÊý¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤ë´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤àÎý½¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¢£²Å¿ôÉñÈþ¤«¤«¤º¡¦¤Þ¤¤¤ß¡¿ 1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£2021Ç¯PLDAÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤Ã¤¿JPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¡£¸½ºß¤ÏPGA¤Î¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°»ñ³Ê¼èÆÀÃæ¤ÇÅìµþ¤Î¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·Êý¤ò¼èºà¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹162Ñ¡¢ºÇÄ¹337Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦²Å¿ôÉñÈþ¡¡±¦¼ê¤Ï¥è¥³¡¢º¸¼ê¤Ï¾å¤«¤é°®¤ë¡ÈÃ¡¤±¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¡É¤¬Èô¤Ð¤·¤ÎÈë·í¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
ゴルフ情報ALBA.Net
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤³¤³°ìÈÖ¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö±¦¥«¥«¥È¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë¡×Æ°ºî¤Ç¤¹¡£±¦¥«¥«¥È¤ò¾å¤²¤¿È¿Æ°¤Ç°ìÅÙº¸Â¤ËÂÎ½Å¤¬°Ü¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±¦Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¾åÂÎ¤¬ÎÏ¤ó¤Ç¼êÂÇ¤Á¤ò½õÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤·¤¿¤ê¡¢Â¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿Æ°¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¥ê¥º¥à¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢±¦¥«¥«¥È¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë°Õ¼±¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£±¦ÂÁ´ÂÎ¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¤È¸Ô´ØÀá¤¬¥í¥Ã¥¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼êÂÇ¤Á¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦¥«¥«¥È´ó¤ê¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ô´ØÀá¤¬Æ°¤±¤ë»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎý½¬¤Ç±¦¥«¥«¥È¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëÂÇ¤ÁÊý¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤ë´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤àÎý½¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¢£²Å¿ôÉñÈþ¤«¤«¤º¡¦¤Þ¤¤¤ß¡¿ 1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£2021Ç¯PLDAÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤Ã¤¿JPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¡£¸½ºß¤ÏPGA¤Î¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°»ñ³Ê¼èÆÀÃæ¤ÇÅìµþ¤Î¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·Êý¤ò¼èºà¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹162Ñ¡¢ºÇÄ¹337Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦²Å¿ôÉñÈþ¡¡±¦¼ê¤Ï¥è¥³¡¢º¸¼ê¤Ï¾å¤«¤é°®¤ë¡ÈÃ¡¤±¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¡É¤¬Èô¤Ð¤·¤ÎÈë·í¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
