松坂大輔が2日目を途中棄権 左ふくらはぎの肉離れ「最後までやりたかった」
＜カシオワールドオープン 2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔は、後半12番終了時点で棄権した。
【写真】別れのあいさつをする松坂大輔
初日は2オーバーの上々スタートを切ったが、この日は前半で10オーバーを喫するなど苦戦。後半12番で『+4』を叩き、その直後に左足ふくらはぎの肉離れにより棄権を申し出た。前日の16番ホールでティショットを隣接ホール（15番）に打ち込んだ際、坂道を登るときに痛めたという。松坂は「痛み止めを飲んでやったんですけど、途中からガマンできなくなった。個人的には最後までやりたかったんですが、同組の2人に迷惑をかけると思ったので」と棄権の理由を説明した。初のレギュラーツアー参戦。2日間を振り返ると、「レベルの違う緊張感。それを味わわせてもらって、ゴルフが上手くなりたいというモチベーションになりました。しっかり練習して、また機会があれば」とリベンジへの意欲をのぞかせた。
