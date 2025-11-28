＜中間速報＞穴井詩が単独トップ 永峰咲希1差、阿部未悠ら2差追走
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 2日目◇28日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦の第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、穴井詩がトータル6アンダー・単独首位に立っている。
1打差2位に永峰咲希。2打差3位タイには阿部未悠、古江彩佳、岩井明愛、申ジエ（韓国）、3打差7位には鈴木愛が続いている。今季の年間女王・佐久間朱莉は16ホールを消化し、トータル1オーバー・18位タイに後退している。昨年覇者の桑木志帆はトータル3オーバー・27位タイでホールアウト。2週連続優勝を狙うウー・チャイェン（台湾）はトータル4オーバー・31位タイで後半を回っている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
