元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖（49）が28日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。宝塚音楽学校への入学秘話を語った。

この日ゲスト出演した女性4人組「MAX」のREINAは14歳、12歳、10歳の3人の子を持つ母。子供達が芸能界に興味を持った場合について、「私は別に反対はしないんだけど、とりあえず特技を見つけてほしい」と告白。「お勉強は長男はいっぱいやってくれるんだけど、下2人がまったくダメなので」と苦笑いした。

そして「だったら自分が好きな特技を。特技があれば、自分が将来一生懸命になれるから」と説明した。これを受けて、自身の経験を聞かれた真飛は「3歳からクラシックバレエはやってたんだけど、宝塚を受験する半年前まで、宝塚の存在を知らなかった」と打ち明けた。

そのため「きっかけがちょっと違うんですよね、なんか」と真飛。「そこから存在を知って受けて1回落ちて、がむしゃらになって本気になって、2回目で受かった」と明かすと、共演者からは「凄いね」と驚きの声が上がっていた。