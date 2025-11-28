BE:FIRSTの元メンバーで、俳優の三山凌輝さん（26）が27日、インスタグラムで生配信を行い、新会社を設立したことを発表。代表取締役・CEOを務めながら、ソロアーティストとしても活動することを明かしました。

三山さんは、生配信の中で「新しく自分の新会社を設立させていただきました」と発表し、「CEOとして三山凌輝、フロントとして立たせていただくことになります」と新会社の代表取締役・CEOを務めることも明かしました。

そして、ファンに向けて「今日まで待ってくれてて、ファンの方にお伝えすることが待ち遠しかったですし、いつもありがとうございます」と感謝しました。

今後の活動については、「まず第一としては、芸能活動はより一層強く前進していきます。俳優業ももちろんそうです」とし、「ありがたいことに、自分の過去の作品だったりとかを見てくださって、そこから作品だったりとかお声をいまだにいただいているので、すごくありがたいですね」とコメント。

さらに、俳優業だけでなく「ソロアーティストとして、来年から本格的に活動させていただきます。めちゃくちゃ楽しみにしていただけたらいいかなと思います。歌、歌います。踊ります」と、アーティスト活動を行うことも報告しました。

「みなさんが応援してくださる形は変われど、今後自分の会社を通して、そして今後一緒にお仕事をさせていただく関係各社とともに前進していけたらなと思っております。みなさん引き続き、応援してくださったらうれしいなと思います」とコメントしました。

三山さんは、今月8日をもってBE:FIRSTから脱退することを発表していました。