¡ÚµþºåÇÕ¡Û¥¹¥ï¥ó£ÓÀËÇÔÁÈ¤¬¼çÎÏ¤À¤¬¡Ö±£¤ì¥­ー¥ó¥é¥ó¥É£ÃÁÈ¡×¤Ë¤â¤´ÍÑ¿´¡© ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤¨¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö

①¿Íµ¤¤Ï¡Î£³¡¦£³¡¦£°¡¦£´¡Ï¤À¤¬¡¢²áµî£³Ç¯¤Ï①②①Ãå¤È¹¥Ä´¡£

③¿Íµ¤¤¬¡Î£±¡¦£´¡¦£°¡¦£µ¡Ï¤ÇÂ³¤­¡¢17Ç¯°Ê³°¤Ï①③¿Íµ¤¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬Ï¢ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

°ìÊý¡¢②¿Íµ¤¤Ï¡Î£²¡¦£°¡¦£°¡¦£¸¡Ï¤Ç£µÇ¯Ï¢Â³£²·åÃå½ç¤ÈÀäÉÔÄ´¡££²·å¿Íµ¤¤¬£³Ãå°ÊÆâ£¸Æ¬¤ÈËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë·êÇÏ¤¬·ãÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£µ£¹£µ£¸±ß¡£ËüÇÏ·ô¤Ï£²²ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢10²óÃæ£¶²ó¤¬£³·å～10ÇÜÂæ¤È°Õ³°¤Ë·ø¤¤¡£

¥¹¥Æ¥Ã¥×

¼çÎÏ¤Ï¡Î£²¡¦£´¡¦£°¡¦20¡Ï¤Î¥¹¥ï¥ó£ÓÁÈ¡£µþÅÔ³«ºÅ»þ¤Î£·²óÃæ£µ²ó¤ÏÏ¢ÂÐÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

°ìÊý¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º£ÓÁÈ¤Ï¡Î£²¡¦£±¡¦£³¡¦23¡Ï¤À¤¬¡¢µþÅÔ³«ºÅ»þ¤Ï¶ìÀï¡£

¥ª¥Ñー¥ë£ÓÁÈ¤Ï¡Î£²¡¦£±¡¦£²¡¦19¡Ï¤À¤¬¡¢Ï¢ÂÐÇÏ£³Æ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ①¿Íµ¤¤ÈÌ¯Ì£¤Ê¤·¡£¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬¡Î£³¡¦£°¡¦£°¡¦£´¡Ï¤Î¥­ー¥ó¥é¥ó¥É£ÃÁÈ¡£

°ìÊý¡¢³Ê²¼¤Î£³¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¤â¡Î£°¡¦£²¡¦£²¡¦£¹¡Ï¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

µþºåÇÕ¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿

