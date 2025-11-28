スヌーピーが背番号00のドジャースユニフォームで登場！郵便局限定ボブルヘッド、500体限定で販売
郵便局限定スヌーピーグッズシリーズに、MLBドジャースとのスペシャルコラボアイテムが登場！500体限定の「2025 ドジャース SNOOPY ボブルヘッド 9.5インチ」(2万2000円)が、2025年11月26日から「郵便局のネットショップ」で販売開始となった。
【画像】ドジャースユニフォーム姿のスヌーピーボブルヘッド、詳細を見る
■背番号00！バットを持つスヌーピーの勇姿がたまらない
今回のボブルヘッドは、ドジャースのユニフォームに身を包んだスヌーピーが主役。背番号「00」を背負い、右手にバット、左手にボールを持ち、余裕を見せるポーズがとにかくカッコいい！首がゆらゆらと揺れる「ボブルヘッド」仕様で、デスクに置いて眺めているだけで癒されそう。
アメリカの老舗スポーツグッズメーカー「FOCO社」が手がける本格仕様で、ボールやヘルメットの質感など、細部まで丁寧に作り込まれている。何より特別なのは、たった500体しか生産されていないという希少性。一つひとつに手書きでシリアルナンバーが記され、まさに自分だけの特別な一体に。PEANUTSのコミック風デザインが施された化粧箱入りで、本格的なコレクションアイテムとして申し分ない仕上がりだ。
■購入は「郵便局のネットショップ」限定！12月31日まで
販売は「郵便局のネットショップ」のみで、残念ながら郵便局窓口では取り扱いなし。価格は2万2000円(送料・消費税込)で、販売期間は2025年12月31日(水)23時59分まで。
ちなみに、ドジャースといえば2025年にワールドシリーズを制覇した強豪チーム。大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手も所属し日本でも大きな注目を集めている。PEANUTSファンにとっても、MLBファンにとっても見逃せない今回のボブルヘッド。500体という限定数を考えると、早めのチェックがおすすめ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
