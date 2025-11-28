【ユニクロのチラシ】極暖やフリースなど...高性能トップスが特別価格に。冬の毎日コーデは「歳末セール」に頼っちゃお！

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2025年11月28日から12月4日までの期間は「歳末セール」を開催中。真冬のファッションを彩る、様々な防寒ウェアが特別価格になっています。

トップスを中心に、注目のアイテムをピックアップして紹介します！

暖かさは絶対！優しい肌触りに着回し力も...

●極暖ヒートテックコットンUネックT/8分袖（期間限定価格1990円）

通常のヒートテックと比べて約1.5倍も暖かい"極暖"インナー。肌面はコットン100％で肌あたりが優しく、顔周りがスッキリ見えるデザインで、Tシャツとしての着用も◎。クルーネックT（九分袖）、タイツ、レギンス（十分丈）も待望の値下げです。

●スフレヤーンショートカーディガン（期間限定価格2990円）

優しい暖かさとしっとりとした肌触りでチクチクしにくい「スフレヤーン」は、冬の暮らしを豊かにしてくれるニット。ショート丈のカーディガンはボトムス選びに困らず、デイリーに活躍します。

●ソフトニットフリースモックネックT（期間限定価格1290円）

ニットのような上品な見た目で、フリースのようなやわらかさと暖かさを叶えた長袖Tシャツ。リラックス感のあるシルエットで心地よく過ごせます。また、洗濯機洗いが可能なので、日々忙しい大人たちやズボラさんの味方です。

この他にも、「パフテックコンパクトベスト」（期間限定価格3990円）、「ラムVネックカーディガン」（期間限定価格2990円）、「ウォームスマートパンツ」（期間限定価格3990円）をはじめ、幅広いシーンで使える防寒ウェアが特別価格でゲットできますよ。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな