日本ハムからトレードで加入した阪神・伏見寅威捕手が２８日、兵庫・西宮市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。野手最年長となる３５歳が、新天地にかける思いを語った。契約は単年で現状維持の１億円（金額は推定）。

以下は伏見の一問一答

―今の心境は

「今年のセリーグのチャンピオンチームに入ったことは凄く光栄に思います」

―トレードを聞いたときの心境は

「正直、急だったので驚きがあったんですけど、選手にとってトレードはポジティブなものなので、凄く前向きな感じです」

―関西にまた戻ってきた

「何か引き寄せられているような気がしました。第二の故郷が当てはまるのかなと感じます」

―阪神の印象は

「レギュラーがガチっと決まっていて、攻撃力があって、投手陣が安定していてバランスの取れた、相手目線ですけど、凄く強いチームのイメージです」

―監督とはどんなやりとりを

「決まった時に少し電話で話しました」

―内容は？

「すごく前向きな話をしてもらいました。詳しくは内緒です」

―チーム内には同じ捕手で坂本、梅野もいる。ライバルとどう戦う

「坂本選手にしても梅野選手にしても凄くリスペクトをしていて、凄くいい選手だと思います。切磋琢磨をしながらお互いを高めあえるような、そんな関係でいたいです」

―野手最年長、どんな姿をみせたいか

「年齢をあまり気にしていないので、自分らしく明るく元気にプレーしたいです」

―ホームが甲子園について

「ビジターでしかやっていないけど、自分たちの声が全く通らなかったし、全然ピンチじゃないのに声援でピンチに感じたり、独特な雰囲気がある球場というイメージ。そこがホームになるので心強さを感じます」

―ファンに向けて自己紹介を

「トレードで北海道日本ハムファイターズから来ました、伏見寅威です。藤川監督を胴上げするという気持ちで、チームは（球団）史上初の連覇に向かって進み出している。僕も皆さんが思っている以上の熱量で連覇に向かってその戦力になりたいです。来年から阪神タイガースの伏見寅威の応援をよろしくお願いします」