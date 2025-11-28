ドル円薄商いで方向感を欠く 週明けの植田日銀総裁待ち、タカ派化を警戒 ドル円薄商いで方向感を欠く 週明けの植田日銀総裁待ち、タカ派化を警戒

米感謝祭週末で取引が薄い中、値が飛びやすくドル円は値動きが荒い場面があった。仲値にかけ156.60円手前まで上昇したのち156.10円まで下落した。



きょう米国市場は再開するものの、感謝祭翌日の金曜日（ブラックフライデー）のため株式と債券市場は短縮取引となる。目立った経済統計や要人発言も予定されていないため週末を前に小動きになる可能性がある。なお、あすからFRBブラックアウト期間に入る。



来週は月曜日に植田日銀総裁の講演が予定されている。10時から金融経済懇談会に出席、14時から会見も予定されている。



日銀が市場にショックを与えないようタカ派シグナルを発信しているとの報道を受け12月利上げ観測が高まっている。利上げに前向きな発言をした小枝委員と増委員が12月会合で高田委員と田村委員に続いて利上げを主張する可能性が高まってきている。



最もハト派な野口委員は利上げに前向きな姿勢を示すも、拙速な引き上げは2%目標達成を遠ざけるリスクがあると述べた。野口委員もタカ派に転換するのではないかとの見方から発言前は円は上昇していたものの講演後は円売りに転じた。



植田日銀総裁は今月「米関税政策巡る不確実性は低下しており、見通し実現の確度は少しずつ高まっている」との認識を示していたことから、来週の講演ではタカ派に転換するのではないかとの見方が広がっている。もし、今までとスタンスが変わらずハト派姿勢堅持なら円は急落する可能性も。

