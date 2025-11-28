テクニカルポイント ドル円 上値の重い展開か テクニカルポイント ドル円 上値の重い展開か

157.94 エンベロープ1%上限（10日間）

157.74 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

156.38 10日移動平均

156.36 一目均衡表・転換線

156.22 現値

155.16 21日移動平均

154.81 エンベロープ1%下限（10日間）

154.72 一目均衡表・基準線

152.59 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

150.58 一目均衡表・雲（上限）

150.13 100日移動平均

149.38 一目均衡表・雲（下限）

147.98 200日移動平均



高値圏から修正安の流れが続いている。上昇の動きが続きにくくなっており、上値を抑えられやすい展開が見込まれる。

