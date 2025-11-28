157.94　エンベロープ1%上限（10日間）
157.74　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.38　10日移動平均
156.36　一目均衡表・転換線
156.22　現値
155.16　21日移動平均
154.81　エンベロープ1%下限（10日間）
154.72　一目均衡表・基準線
152.59　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.58　一目均衡表・雲（上限）
150.13　100日移動平均
149.38　一目均衡表・雲（下限）
147.98　200日移動平均

高値圏から修正安の流れが続いている。上昇の動きが続きにくくなっており、上値を抑えられやすい展開が見込まれる。