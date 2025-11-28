アイドルグループ「#ババババンビ」が、2026年3月をもって解散することを公式サイトで報告しました。

公式サイトでは「#ババババンビ 活動についてのご報告」と題し「2026年3月をもちまして、#ババババンビは6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と報告しています。









ファンへの陳謝を綴り「2020年3月の結成以来、コロナ禍でのデビュー中止という苦境を乗り越え、無観客からスタートするという異例の形で活動を開始いたしました」と旗揚げ時を振り返り、数多くのライブや公演を重ねたこれまでを「現メンバー5名、そして歴代メンバーが築き上げた“日本一の馬鹿騒ぎ”の歴史は、かけがえのない軌跡です」と胸を張っています。



今年1月には、英国で開催された「TikTok LIVE FEST 2024」に日本から招待された唯一のアーティストとしてパフォーマンスを行い世界デビューも果たした「#ババババンビ」。公式サイトでは、ファンや関係者に向けて、最後の日まで誠意を尽くして向き合う旨を宣言。「6年間で築き上げてきた景色の集大成を、この日ファンの皆様にお届けできるよう、最後まで全力で準備してまいります」と思いを込めています。

【担当：芸能情報ステーション】