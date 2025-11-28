【第45話】 11月28日 公開

竹書房は11月28日、のり伍郎氏によるマンガ「今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～」第45話を竹コミ！にて公開した。

本作は訳あって1人暮らしをしている高校生・今泉と、彼の自宅で一緒に暮らす3人のギャルとのインモラルな日常を描いた同人作品の一般連載版。第45話では、ホラー映画を見た後、皆で一緒にお風呂に入るのだが……。

なお現在、竹コミ！では直前のエピソードなどが無料公開されている。

訳があって一人暮らしをしている高校生・今泉くん。そんな彼には誰にも言えない秘密が。それは学園で上位カーストに位置するギャル「浜崎」「胡桃坂」「佐々木」の3人と一緒に暮らしていること――。一癖も二癖もあるギャルたちとただ遊んで、ただ駄弁り、ただ毎日のように体を重ねる日々。怠惰でエッチで自由な「青春」に今泉くんはどんどんハマっていき...!?電子でDL数100万超え!! 同人界隈に旋風を巻き起こしたインモラル日常系「今泉ん家」シリーズ、満を持して一般連載へ!!!!!

(C)のり伍郎・竹書房