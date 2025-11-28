Image: Amazon

こんなに落ちるものなのか！

メガネを買うと必ず付いてくるメガネ拭きクロス。多くの人はそのオマケのクロスを使っていると思います。中学生からメガネの民な僕もそうだったのですが、今夏に人生で初めて「メガネ拭き」を購入してみました。

鯖江のメガネ工場がいつも使っている メガネ拭き 1,029円 Amazonで見る PR PR

「鯖江のメガネ工場がいつも使っている メガネ拭き」。1,000円ちょっとでした。

メガネの聖地で知られる福井県の鯖江、そのメガネ工場が｢いつも使っている｣なんて言われたら、メガネ民として気になるじゃん。

値段も安いし、いっちょ試してみるか！

と、興味本位で買ってみたのですが、一度使ってビビりました。こりゃあスゲエや…。

えっ、こんなに!?｢鯖江のメガネ工場がいつも使っている メガネ拭き｣、汚れ落ちすぎて怖い

詳しくはこちらでレビューしていますが、顔を触った後に思いっきりレンズを触るという暴挙で、指紋でベッタベタになったレンズやスマホの画面が、シュッとひと撫でで透明感を取り戻すのです。魔法か？

よく落ちるヒミツは｢しずく型｣の極細繊維

汚れがこんなにも簡単に落ちる理由は、クロスの繊維構造。

通常のマイクロファイバー繊維より、さらに細かい「しずく型」の繊維になっているので、細かい汚れまで効率的に除去できるんですって。

実際手で触ってみると、しっとりとした生地に適度な抵抗がありますね。そうか、これが全部特殊形状繊維なのか…科学ってすげーな…。

サイズも大判で拭きやすいし、汚れたら洗濯すれば何度でも使えるそうで、液体や使い捨てのメガネクリーナーよりもエコってのも良き。

本当に気持ちいいくらいよく落ちるので、騙されたと思って課金してみてください。後悔しないと思います。

