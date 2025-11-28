私の居場所がなくなっちゃう!!! いいね数が減って焦る女子高生、ついに金欠になってしまい……【ないものねだりの女達。 #697】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
◆Check!
＜＜1話からまとめ読みはこちら
＜＜前回のお話しはこちら
＜前回までのおはなし＞
関わることを拒絶する美月に、何も手出しができない美代。2人の距離がさらに遠ざかる中、美月は投稿内容に悩んでいるようです。
学校の子に見つかってしまったんですね……！ SNSに投稿していることがバレないといいですが……。
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
◆Check!
1話からまとめ読みはこちら
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。