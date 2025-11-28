スピッツ「楓」原案ラブストーリー、福士蒼汰＆福原遥の“モーニングルーティン”本編映像解禁
スピッツの名曲「楓」を原案に描く映画『楓』（12月19日公開）より、主人公・涼（福士蒼汰）と、弟の恋人だった亜子（福原遥）が穏やかに過ごす“モーニングルーティン”を捉えた本編映像が解禁された。
【動画】記事内で紹介している“モーニングルーティン”本編映像
本作は、事故で双子の弟・恵を失った涼が、弟と誤認したまま接してくる亜子に、真実を言えず“弟のフリ”をしてしまうところから始まる、切なくも忘れがたいラブストーリー。監督は『世界の中心で、愛をさけぶ』などで知られる行定勲。脚本は『ソラニン』『東京リベンジャーズ』の高橋泉（※高＝はしごだか）、音楽は藤井風などを手がけるYaffleが担当した。
解禁された映像は、鏡の前で慎重に眼鏡をかけ、弟の姿に寄せようとする涼の横顔から始まる。「恵ちゃん、手伝って」と呼ぶ亜子の声に微笑んで応じ、朝食の準備を並んで進める姿は、仲の良いカップルそのもの。亜子を愛おしそうに見つめる表情、並んで「いただきます」と声を合わせる仕草など、ふたりの穏やかな空気が丁寧に切り取られている。
仕事に向かう道中では、亜子が提案した“外来語禁止ゲーム”を始める。楽しげな雰囲気のなか、亜子の仕掛けにひっかかり、涼が思わず「やられた〜」と笑う無邪気なやり取りも。
しかし、2人が抱える“秘密”が明らかになったとき、この穏やかな時間は一転、胸が痛むほどの切なさに変わる。弟のフリをしている涼が戸惑いながらも亜子の期待に応えようとしている姿に見えてくる。福士自身も「2回観るとこのシーンの切なさがもっとわかる」とお気に入りの場面に挙げている。
また、2人が暮らす部屋には、星や天体にまつわる小物、花や観葉植物が散りばめられ、温かみのある空間が印象的だ。その装飾の一つひとつに制作陣の想いが込められている。本作で美術を担当したのは、『そばかす』や『若き見知らぬ者たち』など、多数の映画作品を手がける美術デザイナー・福島奈央花。「全体を通して“楓”の木や、自然をイメージする世界をテーマにしていました」と明かす。さらに、2人が“星を見る”という共通の趣味があることから、生活のディテールに星のモチーフを散りばめ、2人のつながりを繊細に表現したという。
