郷ひろみ、ファンへの感謝を綴った「ALL MY LOVE」が支持を集める理由。「華やかさよりも誠実さを、難解な言葉より誰もがわかる言葉を」

郷ひろみの“70歳記念バラード”「ALL MY LOVE」がじわじわと共感の輪を広げている。

■「これまでの自分のアーティスト人生は、紛れもなく皆さんと一緒に歩んできた人生でした」

2025年10月18日、郷ひろみが70歳の誕生日を迎えた夜、彼は日本武道館のステージに立ち、2日間で70曲を披露するという前代未聞の挑戦に臨んでいた。『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』の初日、ラストに初披露したのは、同日リリースしたばかりの新曲「ALL MY LOVE」。作詞はいしわたり淳治、作曲はフランス出身のFrederic Chateau、編曲は鈴木正人による渾身のバラードナンバーである。デビューから53年、共に歩み、そのキャリアを支えてくれたファンへの深い愛情を込めた一曲だ。

日本武道館公演では、10代から60代の華々しいヒットソングや、ファンに愛された名曲たちを年代ごとに披露。揺るがない歌声と全身全霊のパフォーマンスで会場のボルテージを最高潮まで引き上げた。そして35曲目、ラストナンバーを歌い出す直前のことだった。「これまでの自分のアーティスト人生は、紛れもなく皆さんと一緒に歩んできた人生でした」と静かに語り出すと、感極まったのかひとつ大きく息を吐き、天を仰いだ。“ひろみコール”に湧く会場を潤んだ目で見つめながら、「それはこれからもずっと変わりません。ファンの皆さんの支えに大きな感謝を、そしてこれからも皆さんの期待に必ず応えていくという思いです」と、万感の思いを込めて「ALL MY LOVE」を歌った。

この日本武道館公演に向けた郷の真摯な姿勢は、10月19日・26日の2週にわたり放送された『情熱大陸×郷ひろみ』でも描かれていた。師であるボイストレーナー、ウィリアム・ライリーの元を再訪し、原点に立ち返って自分の声を見つめ直す姿、左腕の痛みに耐えながらも入念にリハーサルをする姿。照明の位置や衣装の見え方まで自らが動き、厳しくチェックをする姿。その姿勢には責任と覚悟を貫く強いプロ意識と、変わらぬファンへの敬意がにじんでいた。

さらに番組では「ALL MY LOVE」の制作現場にも密着。作詞を担当したいしわたり淳治との打ち合わせシーンも放送された。これまでも、大切な人を思う歌にファンへの思いを重ねて歌うことはあった。しかし、最初からファンへの感謝と愛情を真正面から綴ったラブソングは、この「ALL MY LOVE」が初めてである。「ファンあってこそ」という母親の言葉を信念として活動を続けてきた郷だからこそ、歌詞の中に「嘘は入れたくない」と妥協を許さない。華やかさよりも誠実さを、難解な言葉より誰もがわかる言葉を。思いがまっすぐに届くように。

■「ALL MY LOVE」を歌い終えた郷は、大きな歓声と拍手に包まれながら、こらえきれずに右手で目を覆った

その思いは日本武道館のステージで結実した。53年間、どんな時もついてきてくれたファンを前に、“優しさに甘えてばかりで ごめん…”と寄り添い、“100万光年先も 君のそばにいよう”と永遠の約束を誓う。胸の奥からすっと抜けていくような静かな息遣いと、柔らかなビブラート。一言ひとこと優しく語りかけるような郷の歌を、音数を詰めないシンプルなアンサンブルが引き立てる。

しかし、「ALL MY LOVE」は決して甘いラブソングではない。“君への 最後の 愛の歌を贈るよ” “もし この命が いつか 終わる日が来ても 怖くない”と、＜永遠の約束＞と対をなす＜人生の有限性＞がリアルな言葉で刻まれている。その重さをあえて避けずに真正面に据えたこの曲は、郷ひろみの芸能人生のひとつの到達点と言えるだろう。そして、こうした言葉は、ファンとの深い絆があってこその表現でもある。「ALL MY LOVE」を歌い終えた郷は、大きな歓声と拍手に包まれながら、こらえきれずに右手で目を覆った。

「ALL MY LOVE」の武道館でのライブ映像は、公式YouTubeチャンネル『郷ひろみ / Hiromi Go Official YouTube Channel』で公開中。公開後すぐに4万回以上再生され、多くのファンから熱いコメントが寄せられている。また、12月24日には反響の大きかった『情熱大陸×郷ひろみ』の、映像作品もリリース。約10ヵ月にわたり密着した膨大な映像の中から、放送された内容に入りきらなかった貴重なシーンが追加されるとのこと。「ALL MY LOVE」のレコーディング風景も盛り込まれる予定で、こちらも見逃せない。

70歳という節目を迎えてなお、郷ひろみの挑戦は終わらない。そのモチベーションを支えているのは、紛れもなくファンの存在だと明言した「ALL MY LOVE」は、郷がファンへ贈る究極のラブレターだ。限りある時間を意識しながら、なおも歌い続けるその姿は、多くの人の心に響き、新たな感動を生んでいる。彼の輝きは、ファンの人生をも明るく照らし続けるだろう。

