内需活性化に向け三つの1兆元規模消費分野と十の1000億元規模消費スポットを構築―中国

中国政府はこのほど、「消費財の需給適合性の強化に関する消費促進の実施プラン」を発表し、供給側の構造改革に焦点を当て、ブランド主導や基準のアップグレード、新技術の応用を加速することで、中国の巨大な内需市場を活性化させる計画です。計画では、2027年までに三つの1兆元規模（約22兆円）の消費分野と、十の1000億元規模（約2兆2000億円）の消費スポットを育成し、文化的な内包に富み、国際的に評価される高品質消費財の創出を目標としています。

三つの1兆元規模の消費分野には、高齢者用品、コネクテッドカー、消費電子機器が含まれます。高齢者用品を例に挙げると、中国人口の高齢化がますます深刻になる背景で、その市場規模は2014年の2兆6000億元（約57兆3000億円）から2024年の5兆4000億元（約119兆円）まで成長しており、年平均成長率は7．3％に達し、シルバー経済の重要な支えとなっています。

一方、十の1000億元規模の消費スポットには、乳幼児用品、スマートウェアラブル製品、化粧品、フィットネス器具、アウトドア用品、ペットフードなどのペット用品、民間用ドローン、トレンド玩具、宝飾品、国潮（中国風）ファッションアパレル類が含まれます。これらの分野はすでに力強い成長の勢いと大きな発展潜在性を示しています。例えば、ヘルシーな生活志向やフィットネス理念の普及に伴い、アウトドア用品、フィットネス器具の需要はますます高くなっています。また、IP経済は若年層消費者の嗜好（しこう）に合致しており、さまざまな人気玩具は中国消費市場の新たな成長ポイントになりつつあります。（提供/CRI）